Türk askeri PKK’nın sözde kantonlarını karton gibi ezdi

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlikte Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolünü değerlendirdi. Bu tarzda zirvelerin önceden batı ülkelerinde yapıldığını söyleyen Yücel "Tek kutuplu dünya düzeni silahla eziliyor şu an." ifadelerini kullandı. Bu gerginlikte ABD'nin üstlendiği rolü ve PKK'ya yönelik verdiği desteği de yorumlayan Yücel "Türk askeri Fırat Kalkanı, Barış Pınarında ABD'nin PKK'ya kurdurduğu sözde kantonları karton gibi ezdi." dedi.