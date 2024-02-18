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Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihsel süreci

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Giriş: 18.02.2024 12:13
Türk-aAmerikan ilişkilerindeki ilk temas, 18'inci yüzyılın sonuna doğru gerçekleşti. O günden bugüne de inişli çıkışlı bir seyirde ilerliyor. Ve gelecekte nereye evrileceği konusu da merak uyandırıyor.
Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihsel süreci
Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihsel süreci
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