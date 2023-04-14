Turizme ara tatil ve bayram dopingi! Otellerde doluluk oranı ne kadar?

Okulların ara tatile girmesi ve Ramazan Bayramı turizmi hareketlendirdi. Okulların ara tatile girmesi ve bayram turizme nasıl etki yaptı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan turizmci Bülent Süzer değerlendirdi.

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