Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal A Haber’e konuştu: Babama yaptıklarını Erdoğan’a yapıyorlar

28 yıl önce aramızdan ayrılan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal, A Haber’e çok özel açıklamalarda bulundu. ''Türkiye’nin bugünkü yatırımlarını babam görse gurur duyardı'' diyen Zeynep Özal, geçmişte Turgut Özal'a yapılan haksız ithamların şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldığını söyledi.

8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal, A Haber'e önemli bir röportaj verdi.

TURGUT ÖZAL NASIL ÖLDÜ?

Turgut Özal'ın vefat sürecini anlatan, Zeynep Özal, "Babam zehirlenerek öldürüldü. Biz mezarı açtırdığımızda zehir bulundu. Ama maalesef ki neticelenemedi. Yani direk zehirlemeden dolayı mı yoksa kalpten mi? Bir karar verilemedi. İçimizde hep bir soru işareti kaldı." şeklinde konuştu.

"BABAM ATILIMLARI GÖRSE GURUR DUYARDI"

Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin atılımlarına övgü yağdıran Zeynep Özal, "Babam bugünkü atılımları görse gurur duyardı" yorumunda bulundu.

AK Parti iktidarında büyük bir çabayla yapılan projelere karşı çıkanlara eleştiri yönelten Özal, "Yaptırmayız diyenler o köprüleri kullanıyor" dedi.

"BABAMA YAPTIKLARINI ERDOĞAN'A YAPIYORLAR"

"Babam Erdoğan'ı çok çalışkan ve zeki buluyordu" diyen Özal açıklamasında, "Babama yaptıklarını şimdi Erdoğan'a yapıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Siyaset cephesinde yaşanan kirli oyunlara vurgu yapan Özal ayrıca "Başkan Erdoğan'ı da siyasete kurban etmek istiyorlar" uyarısında bulundu ve "Türkiye'de çalışan insanlar takdir edilmiyor" dedi.

Öte yandan Turgut Özal döneminde yapılanlara değinen Zeynep Özal "Babam partiyi Adnan Kahveci'ye bırakacaktı" şeklinde konuştu.