Turgut Alp Boyraz: İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor

AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Netanyahu’nun Trump’tan, Suriye’de Türkiye ile çatışmanın önlenmesi için ricacı olduğu bir tablonun çıktığını belirterek, 'Trump’ın, 'makul olmak zorundasınız' vurgusu çok önemliydi. İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor ama Türkiye’yi tek başına durdurabilecek bir güce de sahip değil' dedi.