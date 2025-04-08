08 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Turgut Alp Boyraz: İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor
Turgut Alp Boyraz: İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor

Turgut Alp Boyraz: İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2025 01:33
AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Netanyahu’nun Trump’tan, Suriye’de Türkiye ile çatışmanın önlenmesi için ricacı olduğu bir tablonun çıktığını belirterek, 'Trump’ın, 'makul olmak zorundasınız' vurgusu çok önemliydi. İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor ama Türkiye’yi tek başına durdurabilecek bir güce de sahip değil' dedi.
Turgut Alp Boyraz: İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor
Turgut Alp Boyraz: İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor
Turgut Alp Boyraz: İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor
CHP’li Ertan Işık partililerine küfür etti
CHP'li Ertan Işık partililerine küfür etti
Cunta eşittir CHP’dir
"Cunta eşittir CHP'dir"
Özel medya boykotuna halk ne diyor?
Özel medya boykotuna halk ne diyor?
İmamoğlu’na yakın isimler tasfiye edildi mi?
İmamoğlu'na yakın isimler tasfiye edildi mi?
Özgür Özel’in yol haritası ne olacak?
Özgür Özel’in yol haritası ne olacak?
İtalyan bakanlar kritik görüşme
İtalyan bakanlar kritik görüşme
Tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama
Tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama
Anahtar teslim kurultay!
"Anahtar teslim kurultay!"
Kim ilerici? Kim gerici?
Kim “ilerici”? Kim “gerici”?
CHP’nin tek rakibi yine CHP mi?
CHP’nin “tek rakibi” yine CHP mi?
Bahçeli Stüdyo ‘Ghibli’deki ilk siyasetçi!
Bahçeli Stüdyo ‘Ghibli’deki ilk siyasetçi!
Daha Fazla Video Göster