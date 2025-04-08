08 Nisan 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Turgut Alp Boyraz: İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor
AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Netanyahu’nun Trump’tan, Suriye’de Türkiye ile çatışmanın önlenmesi için ricacı olduğu bir tablonun çıktığını belirterek, 'Trump’ın, 'makul olmak zorundasınız' vurgusu çok önemliydi. İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor ama Türkiye’yi tek başına durdurabilecek bir güce de sahip değil' dedi.