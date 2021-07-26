Tunus'ta siyasi darbe girişimi Başbakan Meşişi alıkonuldu! Peki darbenin arkasında hangi ülke var? A Haber'de flaş açıklamalar

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini duyurdu. Said, ayrıca Meclis'n tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını da duyurdu. Son dakika gelişmesini A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Güngör Yavuzaslan yorumladı. Yavuzaslan, ülkede yaşananların sivil bir darbe olduğunu belirtirken, başbakanın nerede olduğuna dair bir bilginin olmadığını, bir iddiaya göre ise Cumhurbaşkanlığı binasında alı konulduğunu söyledi. Yavuzaslan, bu karar sonrası ise vatandaşların ise sokaklara çıkarak protesto gösterilerine başladığını belirtti. Öte yandan gazeteci Yavuzaslan, darbe girişiminin ardında ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olduğunu iddia etti. İşte canlı yayındaki o çarpıcı açıklamalar...