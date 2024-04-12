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TULGAR, Milli savaş uçağı KAAN'da kullanılacak! Hız, mesafe ve hedeflerle ilgili bilgi verecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2024 18:20
ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen kaska monteli gösterge sistemi 'TULGAR', savaş uçağımız KAAN'da kullanılacak ve pilotların en büyük destekçisi olacak. Tulgar'ın hali hazırda test çalışmaları F-16 platformlarında devam ediyor.
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