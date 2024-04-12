Tulgar, milli muharip uçağı KAAN’da kullanılacak! Tulgar’ın uçuş testleri başladı

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen kaska monteli gösterge sistemi Tulgar, savaş uçağımız KAAN'da kullanılacak ve pilotların en büyük destekçisi olacak. Tulgar'ın hali hazırda test çalışmaları F-16 platformlarında devam ediyor.

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