Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma! “Gereksiz kalp masajı” iddiası gündemde

Annesi Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtilen Tuğyan Ülkem Gülter'in, hemşire olarak çalıştığı özel hastanede bir hastaya kalp masajı yaptığı görüntüler gündeme geldi. İşlemin tıbbi gereklilik olmadan, temizlik görevlilerine eğitim amacıyla yapıldığı iddia edildi. Görüntülerin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, İl Sağlık Müdürlüğü de idari inceleme başlattı.