19 Mart 2022, Cumartesi
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TÜGVA verilerinde değişiklik bilirkişi raporunda! Ramazan Aydoğdu’nun 12 yıl hapsi isteniyor
TÜGVA’dan hukuka uygunsuz bir şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu’nun 12 sene 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ramazan Aydoğdu’nun Metin Cihan adıyla bilinen Cihan Yücel’le irtibatı da savcılık iddianamesinde ortaya koyuldu.
TÜGVA'dan hukuka uygunsuz bir şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu'nun 12 sene 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ramazan Aydoğdu'nun Metin Cihan adıyla bilinen Cihan Yücel'le irtibatı da savcılık iddianamesinde ortaya koyuldu.