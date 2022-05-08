TÜGVA binasına bombalı saldırıda bulunmuştu! O terörist tutuklandı

21 Nisan günü saat: 05:55 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA Vakfı'na zaman ayarlı EYP (El Yapımı Bomba) ile meydana gelen ve HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) Terör Örgütü tarafından üstlenilen bombalı eylemi gerçekleştiren Besra Yalçın isimli şüpheli yakalanmıştı. Muş nüfusuna kayıtlı ve 1995 doğumlu olan Esra Yalçın ile irtibatlı olduğu değerlendirilen Kazım Çağlar da gözaltına alındı.