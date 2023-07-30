TSK'nın "yok edici" gücü Fırtına obüsleri! Yunan basını hayran kaldı! İşte korkutan özelliği

Türkiye'nin yerli obüsü T-155 Fırtına, Yunan basının gündemindeydi. Fırtına'nın Türkiye'nin savunma sanayiindeki artan kabiliyetinin açık bir kanıtı olduğunu ifade eden bir Yunan gazetesi, Fırtına'yı diğerlerinden ayıran bir özelliğe dikkat çekti.