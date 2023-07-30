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TSK'nın "yok edici" gücü Fırtına obüsleri! Yunan basını hayran kaldı! İşte korkutan özelliği

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Giriş: 30.07.2023 11:17
Türkiye'nin yerli obüsü T-155 Fırtına, Yunan basının gündemindeydi. Fırtına'nın Türkiye'nin savunma sanayiindeki artan kabiliyetinin açık bir kanıtı olduğunu ifade eden bir Yunan gazetesi, Fırtına'yı diğerlerinden ayıran bir özelliğe dikkat çekti.
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