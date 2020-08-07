TSK'dan Suriye'de sürdürülen operasyonlarla ilgili flaş karar

Suriye'deki operasyonların koordinasyonu için Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir komutanlık kuruldu. Hatay- Serinyol'da kurulan "Barış Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanlığı"nın başına bordo bereli Tümgeneral Hakan Öztekin atandı. Böylelikle bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonları tek merkezden sağlanacak.

Suriye'deki operasyonların koordinasyonu için TSK'da yeni bir komutanlık kuruldu.

Yüksek Askeri Şura toplantısı atamalarıyla Suriye ve Irak kuzeyindeki sınır ötesi harekatların devamlılığına büyük önem verildiği görüldü.

Birçok komutanlıkta değişime gidilmezken, komutanın değiştiği birimlere getirilen isimler ise titizlikle belirlendi.

Yüksek Askeri Şura'da en dikkat çekici karar ise Suriye'den sorumlu komutanlığın ihdas edilmesi oldu. Antakya- Serinyol'da kurulan

"Barış Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanlığı" Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarıyla PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelerden sorumlu olacak.

Böylelikle, bölgede güvenlik ve barışın devamını sağlamak üzere yürütülen faaliyetlerin koordinasyonu tek merkezden sağlanacak.

Barış Kalkanı Komutanlığı'nın başına ise "bordo bereli" bir isim 3'üncü Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tümgeneral Hakan Öztekin atandı.

Genelkurmay Harekat Başkanı olarak İdlib görüşmelerine başkanlık eden Tümgeneral Levent Ergün, Adana'daki 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına atandı. Ergün, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki faaliyetlere komuta edecek.

YAŞ, atamalarında sahayı bilen tecrübeli generallerin tugay ve tümenlerde görevlendirildiği görüldü.

Yüksekova, Hatay, ve Şanlıurfa gibi kritik bölgelerde sahada görev yapan birliklerin komutası muhafaza edildi. Türkiye'nin batı sınırlarında komuta ise YAŞ kararlarıyla değişti.

Doğu Akdeniz sorumluluk sahasındaki görev değişimleri ise şöyle gerçekleşti: Kıbrıs Güvenlik Kuvvetlerinin yeni komutanı

tümgeneralliğe terfi eden Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı Zorlu Topaloğlu oldu.

Tuğgeneralliğe terfi eden Kemal Balta, KKTC 14. Zırhlı Tugay Komutanlığına atandı.