06 Haziran 2022, Pazartesi
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TSK'dan nokta operasyon! Terör örgütü elebaşının sözde yardımcısını SİHA'lar etkisiz hale getirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesinde başlatılan hava destekli kara operasyonlarda, örgüte bir darbe daha indirildi. SİHA'nın Kamışlı kentinde gerçekleştirdiği nokta operasyonda, PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'nin sözde genel komutanı Mazlum Kobani Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı etkisiz hale getirildi.