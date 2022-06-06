06 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TSK'dan nokta operasyon! Terör örgütü elebaşının sözde yardımcısını SİHA'lar etkisiz hale getirdi

TSK'dan nokta operasyon! Terör örgütü elebaşının sözde yardımcısını SİHA'lar etkisiz hale getirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2022 13:15
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesinde başlatılan hava destekli kara operasyonlarda, örgüte bir darbe daha indirildi. SİHA'nın Kamışlı kentinde gerçekleştirdiği nokta operasyonda, PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'nin sözde genel komutanı Mazlum Kobani Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı etkisiz hale getirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TSK’dan nokta operasyon
TSK'dan nokta operasyon
Tel Rıfat ve Münbiç’te neler yaşanıyor?
Tel Rıfat ve Münbiç’te neler yaşanıyor?
İETT otobüsünde taciz şoku!
İETT otobüsünde taciz şoku!
Canlı yayında sıcak anlar
Canlı yayında sıcak anlar
Karadeniz gazında önemli adım!
Karadeniz gazında önemli adım!
Savaşan İHA yarışması!
Savaşan İHA yarışması!
’MİT TIR’ları’ iddiası: Belgeleri Kılıçdaroğlu verdi
'MİT TIR'ları' iddiası: Belgeleri Kılıçdaroğlu verdi
CHP’den “HDP’ye bakanlık” açıklaması
CHP’den “HDP’ye bakanlık” açıklaması
6’lı masada adaylık çıkmazı
6’lı masada adaylık çıkmazı
A Haber Suriye sınırında
A Haber Suriye sınırında
Fiyatlar açıklandı! Üretici fiyatlara ne diyor?
Fiyatlar açıklandı! Üretici fiyatlara ne diyor?
7 PKK’lı etkisiz hale getirildi
7 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster