01 Aralık 2023, Cuma
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TSK’dan Irak'ın kuzeyine harekat: 16 hedef imha edildi! Çok sayıda PKK’lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir." açıklamasını yaptı.