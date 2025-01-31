Trump’ın Orta Doğu planı: Gazzelileri tehcir etme ve Suriye’deki çekilme tartışması

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki yeni stratejisi, İsrail’in harabeye çevirdiği Gazze’deki insanların yerinden edilmesi ve Suriye'deki kararsızlık gibi tartışmalı adımlar içeriyor. Batı Şeria'daki saldırılar ve Trump’ın son açıklamaları bölgedeki gerginliği tırmandırdı. Amerika'nın gelecekteki hamlelerine dair A Haber canlı yayına katılan askeri stratejist Dr. Kemal Olçar önemli bilgiler paylaştı.

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