Trump’ın Başkan Erdoğan’a övgüleri ne anlama geliyor?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Türkiye'yi şikayet için gittiği ABD'de, soğuk duş etkisinde kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun gözleri önünde Türkiye'nin Suriye'deki rolünün önemini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaptı, "O, çok güçlü ve zeki biri." dedi. Peki Trump'ın övgüleri ne anlama geliyor? Türkiye- ABD ilişkilerinin önümüzdeki dönemde nasıl ilerlemesi bekleniyor?

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