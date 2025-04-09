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Trump’ın Başkan Erdoğan’a övgüleri ne anlama geliyor?

Trump’ın Başkan Erdoğan’a övgüleri ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 11:57
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Türkiye'yi şikayet için gittiği ABD'de, soğuk duş etkisinde kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun gözleri önünde Türkiye'nin Suriye'deki rolünün önemini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaptı, "O, çok güçlü ve zeki biri." dedi. Peki Trump'ın övgüleri ne anlama geliyor? Türkiye- ABD ilişkilerinin önümüzdeki dönemde nasıl ilerlemesi bekleniyor?
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Trump’ın Başkan Erdoğan’a övgüleri ne anlama geliyor?
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