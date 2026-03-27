Trump’ın 10 günlük "geri adımı" ve Tahran’daki "otel" muhtırası: İran’dan ABD’ye net mesaj!

Savaşın gölgesindeki Orta Doğu’da diplomasi ve askeri restleşmeler hız kesmiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji tesislerine yönelik olası saldırıyı 10 gün ertelemesi Tahran’da "başka bir geri adım" olarak yorumlanırken, sahadan gelen haberler gerilimin farklı bir boyuta evrildiğini gösteriyor. Tahran’dan süreci takip eden muhabir Ekber Karabağ, İran’ın diplomatik kanalları kapattığına dair iddiaları ve Devrim Muhafızları’nın bölgedeki Amerikan askerlerine yönelik "adres" takibini A Haber ekranlarında deşifre etti.