ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trump’ın 10 günlük "geri adımı" ve Tahran’daki "otel" muhtırası: İran’dan ABD’ye net mesaj!

Savaşın gölgesindeki Orta Doğu’da diplomasi ve askeri restleşmeler hız kesmiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji tesislerine yönelik olası saldırıyı 10 gün ertelemesi Tahran’da "başka bir geri adım" olarak yorumlanırken, sahadan gelen haberler gerilimin farklı bir boyuta evrildiğini gösteriyor. Tahran’dan süreci takip eden muhabir Ekber Karabağ, İran’ın diplomatik kanalları kapattığına dair iddiaları ve Devrim Muhafızları’nın bölgedeki Amerikan askerlerine yönelik "adres" takibini A Haber ekranlarında deşifre etti.

YaşamKış uykusundan uyanan ayıların kar keyfi
YaşamVan’da kar ve sis ulaşımı felç etti: 21 yerleşim yerinin yolu kapandı
YaşamKuyumcudan 1,5 kilo altınla kaçtı
YaşamÖlüme terk edilmiş köpek yavrularına o sahip çıktı
YaşamKadınlarından Afrika'ya Kur'an-ı Kerim hediyesi

Genç fenomen intihar etti
Irak resmen savaşa dahil oldu!
İsrail'in Rabin Elektrik Santrali İran'ın hedefinde!
ROKETSAN'dan tarihi savunma kalkanı!
Tartıştığı kadını silahla ağır yaraladı: Aynı silahla intihar etti
Darphane’de dev altın mesaisi!
Netanyahu'nun sözcüsü istifa etti