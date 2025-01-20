20 Ocak 2025, Pazartesi
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Trump Biden'ı evine gönderdi! Bay bay Biden...
ABD'de 5 Kasım 2024 tarihinde rakibi Demokratçı Kamala Harris'e karşı ezici zafer kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump,yemin töreninin ardından başkanlığı devraldı. Trump’ın görevi devralmasının ardından Joe Biden son kez Başkanlık helikopterine binerek Beyaz Saray'dan ayrıldı. Biden’ın saraydan ayrılarak evine döndüğünü gören halk “Bay bay Biden” tezahüratlarında bulundu. ABD’de yaşanan son gelişmeleri A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına bağlanan Gazeteci İrfan Sapmaz aktardı.