Trump Bagram Hava Üssü’nü geri istiyor! ABD Afganistan’ı yeniden mi işgal edecek? A Haber CIA’in işkence merkezini görüntülemişti

ABD, 2001 yılında işgal ettiği Afganistan’dan 2021 yılında geride kaos bırakarak geri çekildi. Ancak ABD, yeniden Afganistan’a geri dönme niyetinde. 20 yılın sonunda apar topar Afganistan’dan çekilen ABD, Bagram Hava Üssü’nü terk etmişti. Bu üs, CIA’in işkence merkezi olarak bilinen Bagram Cezaevi’ne ev sahipliği yapıyordu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, bu işkence merkezini görüntülemişti.