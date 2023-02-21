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Trenle konteyner sevkiyatı! Yük trenleriyle deprem bölgesine konteyner ev taşınıyor

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 12:55
Deprem bölgesine yük trenleriyle konteyner sevki yapılıyor. Detayları Gaziantep Nurdağı'nda olan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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