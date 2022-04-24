Trafikte dehşetin cezası caydırıcı değil mi?

Trafikte sık sık kavgalar meydana geliyor. Bazı saldırganlar ileri giderek öldüresiye vuruyor. Yaşananlar sonrası ise kimi hiç ceza almıyor kimi de küçük cezalar alıyor. Peki ama bunun önüne nasıl geçilecek, cezalar neye göre veriliyor? İşte bu konuyu Avukat Mehmet Fatih Önsöz ile detaylandırdık.