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Tosuncuk'un "Kara kutusu" ne anlattı? Osman Naim Kaya'nın emniyetteki ifadesine ulaşıldı

A Haber
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Giriş: 10.04.2023 11:19
"Çiftlik Bank" davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın 'kara kutusu' olduğu ileri sürülen ve Türkiye'ye getirilen Osman Naim Kaya adliyeye sevk edildi.
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