30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Torbalı Belediyesi'nde rüşvet iddiası! 120 milyon TL ceza 60 milyona mı düşürüldü?
Torbalı Belediyesi’nde rüşvet iddiası! 120 milyon TL ceza 60 milyona mı düşürüldü?

Torbalı Belediyesi'nde rüşvet iddiası! 120 milyon TL ceza 60 milyona mı düşürüldü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 08:27
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran işletmeci Kaan Yiğit, CHP'li Torbalı Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kaan Yiğit dilekçesinde bir tekstil firmasına kesilen 120 milyon liralık cezanın Belediye Başkanı Övünç Demir tarafından 10 milyon rüşvet alınarak 60 milyona düşürüldüğünü iddia etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Torbalı Belediyesi’nde rüşvet iddiası! 120 milyon TL ceza 60 milyona mı düşürüldü?
CHP’de delege savaşları! Skandal görüntüler
CHP’de delege savaşları! Skandal görüntüler
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı!
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı!
Öğrenci evi kiraları uçtu! Kiralar iki haftada 5 bin lira arttı
Öğrenci evi kiraları uçtu! Kiralar iki haftada 5 bin lira arttı
Ders kitapları masaların üzerine konuldu
Ders kitapları masaların üzerine konuldu
Rüşvet karşılığı ceza indirimi
Rüşvet karşılığı ceza indirimi
Türkiye’nin savunmadaki başarısı ABD basınında
Türkiye'nin savunmadaki başarısı ABD basınında
Özel kendini Atatürk ile bir tuttu
Özel kendini Atatürk ile bir tuttu
450 bin 169 Suriyeli geri dönüş yaptı
"450 bin 169 Suriyeli geri dönüş yaptı"
30 Ağustos ruhu ayaktadır
"30 Ağustos ruhu ayaktadır"
İsrail kınayan tezkere TBMM’de kabul edildi!
İsrail kınayan tezkere TBMM'de kabul edildi!
Savunma ekosistemi yıldızlar ligine çıkacak
Savunma ekosistemi "yıldızlar ligi"ne çıkacak
DEM Parti: Süreç kapsamlı olarak değerlendirildi
DEM Parti: "Süreç kapsamlı olarak değerlendirildi"
Daha Fazla Video Göster