Torbalı Belediyesi’nde rüşvet iddiası! 120 milyon TL ceza 60 milyona mı düşürüldü?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran işletmeci Kaan Yiğit, CHP'li Torbalı Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kaan Yiğit dilekçesinde bir tekstil firmasına kesilen 120 milyon liralık cezanın Belediye Başkanı Övünç Demir tarafından 10 milyon rüşvet alınarak 60 milyona düşürüldüğünü iddia etti.

