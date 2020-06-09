Toplum Bilimleri Kurulu Bakan Koca başkanlığında ilk kez toplandı

Kovid-19 salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışacak Toplum Bilimleri Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık etti. Bakan Koca Twitter'dan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, ''TOPLUM BİLİMLERİ KURULU İLE İLK TOPLANTIMIZI YAPTIK. Salgınla mücadelenin ikinci aşamasında sosyoloji, psikiyatri, tarih, ekonomi, iletişim, halk sağlığı vd. alanlarda uzman bilim insanlarımızın katkılarından yararlanacağız. İlk toplantıda yeni koşulları ve ihtiyaçları ele aldık.'' ifadeleri kullanıldı.