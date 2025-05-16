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Tiran’da tarihi mesaj: Erdoğan’dan barış masasına çağrı

Tiran’da tarihi mesaj: Erdoğan’dan barış masasına çağrı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 20:39
Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü başarılı barış diplomasisi bugün Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa siyasi topluluğu zirvesine damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluşmak Tiran’daydı. Hem liderlerin hem de zirveyi takip eden dünya basınının gözü Erdoğan’ın üzerindeydi. Öyleki gazeteciler Erdoğan’ı "bütün dünya sizi bekliyor. Barışın anahtarı sizin elinizde" diyerek karşıladı. Erdoğan liderlere seslendiği konuşmasında ise İstanbul’da kurulan barış masasına dikkat çekti. "Rusya Ukrayna barışı için kritik bir dönemeçteyiz. Bir fırsat penceresi aralandı. Bunun heba edilmemesi gerek." dedi. Zirvede dikkat çeken anlar da yaşandı. İşte Erdoğan’ın Arnavutluk çıkarmasının detayları...
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Tiran’da tarihi mesaj: Erdoğan’dan barış masasına çağrı
Tiran’da tarihi mesaj: Erdoğan’dan barış masasına çağrı
Tiran’da tarihi mesaj: Erdoğan’dan barış masasına çağrı
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