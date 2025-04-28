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TİP’li başkan hükümete teşekkür etti

TİP'li başkan hükümete teşekkür etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.04.2025 12:15
Güncelleme:28.04.2025 12:15
Muhalefetin "hükümet milletin arazilerini gasbediyor" iddiaları tartışılırken, Samandağ’ın TİP’li Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek depremzedeler için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Karaçay, merkezi yönetimle iş birliği içinde hareket ettiklerini belirtti.
TİP’li başkan hükümete teşekkür etti
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