TİP’li başkan hükümete teşekkür etti

Muhalefetin "hükümet milletin arazilerini gasbediyor" iddiaları tartışılırken, Samandağ’ın TİP’li Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek depremzedeler için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Karaçay, merkezi yönetimle iş birliği içinde hareket ettiklerini belirtti.