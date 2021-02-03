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TİP'li Barış Atay'dan yine provokasyon

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Giriş: 03.02.2021 10:22
Güncelleme:03.02.2021 10:40
Meclis genel kurulunda "Gezi'yi mumla arayacaksınız" diyen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Boğaziçi provokasyonunda sahneye çıktı. Kadıköy'de provokatörlere destek veren Atay, polise saldırdı hakaret etti.

Boğaziçi'ni bahane etti yine provokasyona soyundu. TİP'li Barış Atay polislere saldırdı.

TİP milletvekili Barış Atay, Kadıköy'deki eylemlere katıldı. Provokasyona ortak oldu. Eylemerin daha da büyümesi için çalıştı. Polise saldıran Atay, hakaretler tehditler savurdu.

O anlar sosyal medyada yayınlandı Atay'a tepki yağdı.

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