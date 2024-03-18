18 Mart 2024, Pazartesi
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TİP Hatay adayı Gökhan Zan'dan CHP’ye suçlama: Bana ve aileme zarar vermekle tehdit ettiler
Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP'de sinsi planların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile CHP arasındaki Hatay adaylığı krizi skandal bir gelişmeyi beraberinde getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde "TİP, seçimi kaybettirebilir" sözleriyle Gökhan Zan'ı hedef gösterdi. Yaşananların ardından Gökhan Zan, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın adına gelenlerin şantajına maruz kaldığını açıkladı. Zan, yaptığı açıklamada, "Bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım” ifadelerini kullandı.