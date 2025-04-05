TikTok’ta İmamoğlu benzerliğini kullandı! Binlerce lirayı cebe indirdi

TikTok'ta para kazanmak için her türlü skandala bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Serdar Görel, canlı yayın sırasında takipçilerinden yüksek miktarda para toplamıştı. Bugün de TikTok'ta dikkat çeken bir yayın yapıldı. Yılmaz B. isimli kullanıcı, yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliğini kullanarak binlerce lirayı cebe indirdi.

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