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TikTok’ta İmamoğlu benzerliğini kullandı! Binlerce lirayı cebe indirdi

TikTok'ta İmamoğlu benzerliğini kullandı! Binlerce lirayı cebe indirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 21:54
TikTok'ta para kazanmak için her türlü skandala bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Serdar Görel, canlı yayın sırasında takipçilerinden yüksek miktarda para toplamıştı. Bugün de TikTok'ta dikkat çeken bir yayın yapıldı. Yılmaz B. isimli kullanıcı, yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliğini kullanarak binlerce lirayı cebe indirdi.
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TikTok’ta İmamoğlu benzerliğini kullandı! Binlerce lirayı cebe indirdi
TikTok’ta İmamoğlu benzerliğini kullandı! Binlerce lirayı cebe indirdi
TikTok'ta İmamoğlu benzerliğini kullandı! Binlerce lirayı cebe indirdi
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