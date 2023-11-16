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The Economist'in 2024 kapağı ne mesaj veriyor? Dünyayı 2024'te ne bekliyor? Kaosun resmi mi?

A Haber
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Giriş: 16.11.2023 13:34
The Economist’ten yeni küresel deklarasyon... Komplo teorisiyle öne çıkan derginin yeni sayısı ne mesaj verdi? Gazze katliamının gölgesinde dünyayı bekleyen kaosun resmi mi? Uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Dünyayı 2024te neler bekliyor? DÜNYAYI 2024'TE NELER BEKLİYOR?

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