24 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tersine göçü teşvik edece proje masada! Tersine göç projesinden kimler, nasıl faydalanabilir?

Tersine göçü teşvik edece proje masada! Tersine göç projesinden kimler, nasıl faydalanabilir?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2023 11:55
Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde artan nüfus yoğunluğu kentlerin sorunlarının artmasına neden oluyor. AK Parti, büyükşehirlerdeki sorunlara "dur" demek için yeni bir planı hayata geçirmek için çalışıyor. Yerel seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak proje ise tersine göç için teşvik paketi. Peki bu pakette neler var? Süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan mimar Nihat Şen değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aşırı sıcaklar böbrek taşı mevsimini açtı
Aşırı sıcaklar böbrek taşı mevsimini açtı
Türkiye Mavi Bayraklı kaç plaj var?
Türkiye Mavi Bayraklı kaç plaj var?
A Haber’de bomba kulis
A Haber'de bomba kulis
HÜDA PAR’a saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
HÜDA PAR'a saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
Tersine göçün şifreleri! Canlı yayında anlattı
Tersine göçün şifreleri! Canlı yayında anlattı
Başkanlar toplantısının perde arkası
Başkanlar toplantısının perde arkası
Ayasofya’nın içine ihtişamlı yolculuk!
Ayasofya’nın içine ihtişamlı yolculuk!
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
CHP’de iki kritik toplantı
CHP'de iki kritik toplantı
Fondaş medyayı karıştıran fesih
Fondaş medyayı karıştıran fesih
Boş evlere vergi yolda!
Boş evlere vergi yolda!
Polonya’ya Wagner tehdidi!
Polonya’ya Wagner tehdidi!
Daha Fazla Video Göster