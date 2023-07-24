24 Temmuz 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tersine göçü teşvik edece proje masada! Tersine göç projesinden kimler, nasıl faydalanabilir?
Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde artan nüfus yoğunluğu kentlerin sorunlarının artmasına neden oluyor. AK Parti, büyükşehirlerdeki sorunlara "dur" demek için yeni bir planı hayata geçirmek için çalışıyor. Yerel seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak proje ise tersine göç için teşvik paketi. Peki bu pakette neler var? Süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan mimar Nihat Şen değerlendirdi.