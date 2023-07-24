Tersine göçü teşvik edece proje masada! Tersine göç projesinden kimler, nasıl faydalanabilir?

Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde artan nüfus yoğunluğu kentlerin sorunlarının artmasına neden oluyor. AK Parti, büyükşehirlerdeki sorunlara "dur" demek için yeni bir planı hayata geçirmek için çalışıyor. Yerel seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak proje ise tersine göç için teşvik paketi. Peki bu pakette neler var? Süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan mimar Nihat Şen değerlendirdi.

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