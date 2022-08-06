06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Terörün bahis ayağına darbe! Terör örgütünün 'sanal' uzantısı nasıl çökertildi?
TOTOBO isimli sanal bahis sitesini incelemeye alan ekipler, kumar oynatanların PKK ve diğer terör örgütleriyle bağlantısını tespit etti. 8 ilde eş zamanlı olarak başlayan operasyonda elebaşı Özkan G.'nin de aralarında olduğu 57 kişi kıskıvrak yakalandı.. Operasyonun ayrıntılarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.