Terörün bahis ayağına darbe! Terör örgütünün 'sanal' uzantısı nasıl çökertildi?

TOTOBO isimli sanal bahis sitesini incelemeye alan ekipler, kumar oynatanların PKK ve diğer terör örgütleriyle bağlantısını tespit etti. 8 ilde eş zamanlı olarak başlayan operasyonda elebaşı Özkan G.'nin de aralarında olduğu 57 kişi kıskıvrak yakalandı.. Operasyonun ayrıntılarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN