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Terörsüz Türkiye süreci hızlanıyor! DEM Parti kulislerinde neler konuşuluyor?

Terörsüz Türkiye süreci hızlanıyor! DEM Parti kulislerinde neler konuşuluyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 20:18
DEM Parti İmralı heyetinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi dem parti yönetiminde memnuniyetle karşılandı. Heyet, ''dünden çok daha umutluyuz'' mesajı verirken MHP Lideri Devlet Bahçeli PKK terör örgütünün kısa sürede silah bırakmasın gerektiğine bir kez daha vurgu yaptı. A Haber'in dem parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre İmralı da olası provokasyonlara dikkat çekerek sürecin hızla sonuçlanmasını istiyor.
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Terörsüz Türkiye süreci hızlanıyor! DEM Parti kulislerinde neler konuşuluyor?
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