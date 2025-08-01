01 Ağustos 2025, Cuma
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Terörsüz Türkiye komisyonu 5 Ağustos'ta toplanacak
Meclis’te kurulacak komisyonun üyeleri netleşti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Ağustos’ta komisyonu ilk toplantıya çağırdı. Terörle mücadelede yeni dönemin yol haritasına ilişkin kritik detaylar da şekillenmeye başladı. Ankara’da gözler artık “Terörsüz Türkiye” vizyonunun hayata geçirileceği sürece çevrildi.