ahaber.com.tr Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye için tarihi mesaide sona gelindi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde aylardır beklenen o raporun detayları nihayet gün yüzüne çıktı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 6 ay süren çalışmalarını A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu canlı yayında deşifre etti. Murat Akgün, "Cezasızlık ve af algısına asla geçit verilmeyecek" diyerek suça karışmamış isimler için planlanan 5 yıllık adli kontrol sürecine dikkat çekerken; Tülay Ağaoğlu ise kayyum atamalarından hasta tutuklulara kadar raporda yer alan en kritik yasal önerileri paylaştı. İşte Türkiye’nin terörle mücadelesinde yeni bir dönemi başlatacak o raporun şifreleri...

