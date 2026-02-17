Kredi kartı düzenlemesinde neler var?

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren yeni dönem resmen başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bankalara tanıdığı süre dolarken, kredi kartı limitleri bugünden itibaren yeniden belirleniyor. 400 bin TL’nin üzerindeki limitler kademeli olarak düşürülecek. 750 bin TL’nin altındaki kartlarda fazla limitin yüzde 50’si, 750 bin TL’nin üzerindekilerde ise yüzde 80’i indirilecek. Yeni düzenlemenin detaylarını Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber ekranlarında değerlendirdi.