Başkan Erdoğan: CHP'ye meydanı bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 24 yıllık iktidarı süresince üç CHP genel başkanıyla siyaset yaptığını belirterek, mevcut durumu geçmişten farklı bulduğunu ifade etti. CHP'yi "yolsuzluk, beceriksizlik ve parti içi çekişmelerle kuşatılmış" olarak tanımladı ve parti içi oyunların siyaseti karmaşık hâle getirdiğini söyledi. Erdoğan, CHP'nin hakaret siyasetine odaklanıp kendi yolundan sapmayacaklarını vurguladı. CHP'nin kürsü işgaline ise Erdoğan, "Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Ama CHP'ye de meydanı bırakmayacağız. " dedi.