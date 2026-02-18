Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya mesaj: Avrupa'da Türkiyesiz bir güvenlik denklemi kurulamaz

CANLI YAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Etiyopya dönüşü uçak yolculuğunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecini yorumlarken sabırla, akılla, kararlılıkla bu yolda yürüdüklerini belirtirken "Yurdumuza yıllarca zarar vermiş terör sorunu, gündemimizden inşallah ebediyen çıkacak" ifadelerini kullandı. ABD ve İran arasında yaşanan gerginliği de yorumlayan Başkan Erdoğan "Diplomasi kapısı açık olduğu sürece ümit vardır." dedi. Avrupa'nın güvenliğine yönelik de konuşan Erdoğan bölgede Türkiyesiz bir güvenlik denkleminin kurulmasının mümkün olmadığını ifade etti.

