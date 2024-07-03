03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Teröristlerin inleri yerle bir! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. MSB yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 37 hedef hava harekatıyla imha edildi." dedi.