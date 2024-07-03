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Teröristlerin inleri yerle bir! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef imha edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 22:53
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. MSB yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 37 hedef hava harekatıyla imha edildi." dedi.
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