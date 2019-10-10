Teröristlerin ana cephaneliği yok edildi! Tel Abyad kent merkezine ilerleyiş başladı

Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. A Haber ekipleri sınırın sıfır noktasında yaşanan tüm gelişmeleri aktarıyor. Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin ana cephaneliği olan nokta F-16'lar tarafından atılan akıllı bomba ile yok edildi. Operasyon yavaş yavaş kent merkezine doğru ilerlemeye başladı.Tel Abyad'ın kenar mahalle ve köylerinde kontrol sağlandı. Doğu ve batıdan yapılan yapılan operasyonlarla boğma harekatı yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu kent merkezine doğru ilerleyişini başlatmış durumda. İşte tüm detaylar...