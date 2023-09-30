30 Eylül 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Terörist başının yeğeni Öcalan’a soruşturma! Ömer Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı
HDP'nin yeni siyasi uzantısı Yeşil Sol Parti'nin Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven skandal ifadeler kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü elebaşının serbest bırakılmasını isteyen Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlattı.