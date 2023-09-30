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Terörist başının yeğeni Öcalan’a soruşturma! Ömer Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 08:53
HDP'nin yeni siyasi uzantısı Yeşil Sol Parti'nin Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven skandal ifadeler kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü elebaşının serbest bırakılmasını isteyen Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlattı.
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