Terörden arındırılan El Bab yeniden kuruluyor

DEAŞ terörünün yakıp yıktığı El Bab, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılmasının ardından yeniden inşa ediliyor. Tapu binasının yıkıldığı kentte bin bir zahmetle enkaz altından çıkarılan tapular yeniden arşivlendi. Bölge halkının mağduriyetleri giderildi. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş son gelişmeleri sıcak bölgeden aktardı.

DEAŞ terörünün yakıp yıktığı El Bab, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılmasının ardından yeniden inşa ediliyor. Tapu binasının yıkıldığı kentte bin bir zahmetle enkaz altından çıkarılan tapular yeniden arşivlendi. Bölge halkının mağduriyetleri giderildi. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş son gelişmeleri sıcak bölgeden aktardı.