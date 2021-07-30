Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Mavi Vatan'da umduğunu bulamayanlar Yeşil Vatan'a döndüler!

Türkiye'nin kritik noktalarında çıkan orman yangınları A Haber'de masaya yatırıldı. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, olayın perde arkasında kimlerin olduğuna dair flaş açıklamalarda bulundu. Yangınların tesadüf olamayacağına dikkat çeken Başbuğ, Yunanistan, PKK ve FETÖ denklemine işaret etti. Başbuğ, “MAVİ VATAN'DA uzun süredir emeryal bir mantıkla saldıran ve aradığını bulamayan güçler MAVİ VATAN'DA umduğunu bulamadığından YEŞİL VATAN'A döndüler." dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un Türkiye'nin gündemine oturan orman yangınlarına ilişkin yorumları şöyle;

"KATİL MUHAKKAK CİNAYET İŞLEDİĞİ YERE BİR KERE DÖNER"



Anadolu'da bir söz vardır malumunuz "Katil muhakkak cinayet işlediği yere bir kere döner" diye. Ben bu açıdan da baktığınızda Yunanistan'ın açıklamalarındaki samimiyeti sorgularım. Zira samanında "Anadolu'ya kayıp verdirsin de nereden verdirirse verdirsin" mantığı ile hareket eden Yunanistan bu konuda kötü bir sicile sahiptir.

"MAKSATLI BİLİNÇLİ YAPILAN TERÖR EYLEMİ..."

Bu olay asla bir tesadüf değil. Maksatlı bilinçli yapılan terör eylemi olarak algılanmalıdır. Türkiye'nin 4 büyük bölgesinde; Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde çıkarılan 8 ilde Ankara'yı da işin içine katarsanız ki; o başarılamadan şükürler olsun anında etkisiz hale getirilen bir terör hadisesidir. Onla birlikte 9 il 16 ilçe ve çok sayıda noktada eş zamanlı yangınları konuşuyoruz. Uzman olmaya hiç gerek yok. Yoldan geçen herhangi birine sorsanız bu işin arkasında bir maksat var diye yapılanı konumlandırabilir.

"MAVİ VATANDA UMDUĞUNU BULAMAYANLAR YEŞİL VATANA DÖNDÜLER"

Madem bir maksat var, kim ne amaçla ve ne yapmak üzere bu yangınları planladı? A Haber'i kutlamak lazım KJ'de çok güzel başlık atmışsınız, "YEŞİL VATAN" diye… Şimdi "MAVİ VATAN'DA" uzun süredir emeryal bir mantıkla saldıran ve aradığını bulamayan güçler "MAVİ VATAN'DA" umduğunu bulamadığından "YEŞİL VATAN'A" döndüler. Amaç bu ülkeye bu insana zarar verdirelim de neresinden olursa olsun mantığıdır.

EKONOMİK ZARARA DİKKAT ÇEKTİ

Gerçekten bu kıyı şeridi (Ege ve Akdeniz) Türkiye'nin turizmdeki göz bebekleri ve tam sezonu. Böyle bir sezonda; boşaltılan oteller, büyük bir ihtimalle tatilini yarıda bıkarak dönen turistler, iptal edilecek turlar, rezervasyonlar vs. bunları üstü üste oyduğunuzda ülkeye bir ekonomik kayıp söz konusudur.

OLAYIN PERDE ARKASINDA KİMLER VAR?



Bu millet bahsettiğim coğrafyada yaraları sarmasını da buna yol açanlara bilir hesap sormasını da bilir. Her ne kadar biz PKK'yı ön plana çıkarmış olsak da FETÖ'yü de işin içinde değerlendirmek lazımdır. Gün içinde karşılaştığım soru şu oldu; "Eylemleri neden herhangi bir örgüt üslenmedi? diye. Türk milleti bir kere eylemi üslenecek örgütü hayvandan daha aşağılık bir noktaya getirir. Bunu kimse affedemez, bu yapılanın bir izahı yok.



