19 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar açıkladı! Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı planı ne?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar açıkladı! Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı planı ne?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2020 18:51
Güncelleme:19.10.2020 19:00
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber’de Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki son durumu yorumladı. Ağar, “Ermenistan verdiği kayıplar dolayısıyla sansür mekanizması uyguluyor” dedi. Azerbaycan’ın intikam alacağını vurgulayan Abdullah Ağar, “Ermenistan’ı Ermenistan’da vurmasını istiyor Azerbaycan'ın… Yani savaşın Ermenistan’a yaylamasını istiyor. Maksat savaşın alanlını genişleterek kaybettiklerini geri almak ve durdurmak gibi bir eğilimi var.” şeklinde konuştu.

Ermenistan Azerbaycan'ın başarılı ve nokta operasyonları ile 6 bin asker kayıbı verdi.

Bu durumu hazmedemeyen Ermenistan Azerbaycan toraklarına saldırıyor.

Bu saldırılarda siviller ve operasyon dışında kalan bölgeleri hedef alan Ermenistan, bir taraftan da kendi halkına hesap veremediği için farklı yöntemler uyguluyor.

Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi kirli planına alet etmeye çalışan Ermeniler, savaşı geniş alana yayma çabasında.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber'de Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki son durumu yorumladı.

Ağar, "Ermenistan verdiği kayıplar dolayısıyla sansür mekanizması uyguluyor" dedi.

Azerbaycan'ın intikam alacağını vurgulayan Abdullah Ağar, "Ermenistan'ı Ermenistan'da vurmasını istiyor Azerbaycan'ın… Yani savaşın Ermenistan'a yaylamasını istiyor. Maksat savaşın alanını genişleterek (destekçileri ile) kaybettiklerini geri almak ve durdurmak gibi bir eğilimi var." şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)



ERMENİSTAN, AZERBAYCAN'IN TERTER KENTİNDEKİ BİR PAMUK FABRİKASINI VURDU

Ermenistan, Azerbaycan ile ilan ettiği ateşkesi ihlal ederek bu ülkenin Terter kentindeki bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırdı.

Ermenistan topraklarından, Terter'in Köçerli köyünde bulunan bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırı düzenlenmesi sonucu büyük bir yangın çıktı.

Bölgedeki yetkililer, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi paylaşmadı.

Fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın devam ediyor.

Ermenistan tarafından bölgeye topçu atışları yoğun şekilde sürüyor.

Saldırılar nedeniyle bölgeye kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor.



Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı planı ne?
Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı planı ne?
Terter ateş altında!
Terter ateş altında!
Başkan Erdoğan muhtarlara seslendi
Başkan Erdoğan muhtarlara seslendi
Uluslararası camiadan saldırılara ses çıkmıyor
"Uluslararası camiadan saldırılara ses çıkmıyor"
Ermenistan top mermisiyle saldırdı!
Ermenistan top mermisiyle saldırdı!
Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç...
Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç...
İşgalci Ermenistan okulu vurdu!
İşgalci Ermenistan okulu vurdu!
Şok sözler: İsmail Küçükkaya herkesi susturdu
Şok sözler: İsmail Küçükkaya herkesi susturdu
A Haber ekipleri cephe hattında
A Haber ekipleri cephe hattında
Başkan Erdoğan uyardı: Cumhuriyetimizin en büyük kaybı
Başkan Erdoğan uyardı: Cumhuriyetimizin en büyük kaybı
Tarihi kemerinin ayaklarında defineci talanı
Tarihi kemerinin ayaklarında defineci talanı
Karabağ'ın kalbi Şuşa kuşatıldı!
Karabağ'ın kalbi Şuşa kuşatıldı!
Daha Fazla Video Göster