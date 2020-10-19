Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar açıkladı! Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı planı ne?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber’de Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki son durumu yorumladı. Ağar, “Ermenistan verdiği kayıplar dolayısıyla sansür mekanizması uyguluyor” dedi. Azerbaycan’ın intikam alacağını vurgulayan Abdullah Ağar, “Ermenistan’ı Ermenistan’da vurmasını istiyor Azerbaycan'ın… Yani savaşın Ermenistan’a yaylamasını istiyor. Maksat savaşın alanlını genişleterek kaybettiklerini geri almak ve durdurmak gibi bir eğilimi var.” şeklinde konuştu.

Ermenistan Azerbaycan'ın başarılı ve nokta operasyonları ile 6 bin asker kayıbı verdi.

Bu durumu hazmedemeyen Ermenistan Azerbaycan toraklarına saldırıyor.

Bu saldırılarda siviller ve operasyon dışında kalan bölgeleri hedef alan Ermenistan, bir taraftan da kendi halkına hesap veremediği için farklı yöntemler uyguluyor.

Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi kirli planına alet etmeye çalışan Ermeniler, savaşı geniş alana yayma çabasında.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber'de Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki son durumu yorumladı.

Ağar, "Ermenistan verdiği kayıplar dolayısıyla sansür mekanizması uyguluyor" dedi.

Azerbaycan'ın intikam alacağını vurgulayan Abdullah Ağar, "Ermenistan'ı Ermenistan'da vurmasını istiyor Azerbaycan'ın… Yani savaşın Ermenistan'a yaylamasını istiyor. Maksat savaşın alanını genişleterek (destekçileri ile) kaybettiklerini geri almak ve durdurmak gibi bir eğilimi var." şeklinde konuştu.



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ERMENİSTAN, AZERBAYCAN'IN TERTER KENTİNDEKİ BİR PAMUK FABRİKASINI VURDU



Ermenistan, Azerbaycan ile ilan ettiği ateşkesi ihlal ederek bu ülkenin Terter kentindeki bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırdı.

Ermenistan topraklarından, Terter'in Köçerli köyünde bulunan bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırı düzenlenmesi sonucu büyük bir yangın çıktı.

Bölgedeki yetkililer, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi paylaşmadı.

Fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın devam ediyor.

Ermenistan tarafından bölgeye topçu atışları yoğun şekilde sürüyor.

Saldırılar nedeniyle bölgeye kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor.





