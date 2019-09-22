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22.09.2019
Terör sevici Kati Piri'den skandal Selahattin Demirtaş paylaşımı! |Video
Avrupa Parlamentosu'nun terör sevici eski Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye düşmanlığını bir kez daha sergiledi. Kati Piri, FETÖ'den aranan eski CHP'li milletvekili ile ABD'de bir maçta poz verdi. Türkiye düşmanı Piri, terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a destek mesajı paylaşmaktan da geri durmadı.
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