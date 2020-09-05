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Terör örgütüne ağır darbe! Kuzey Irak'ta terör yuvaları tek tek imha ediliyor!

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Giriş: 05.09.2020 09:46
Güncelleme:05.09.2020 09:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Bölgeye dair önemli bir görüşme gerçekleşirken diğer yandan da Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütüne dair operasyonlar da sürüyor. A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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