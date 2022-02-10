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Terör örgütünde büyük çöküş! Operasyonlar ne anlama geliyor?
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arka arkaya operasyonlarıyla terör örgütü PKK'da çöküş hız kazandı.
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar: Çok büyük bir rakam. Yaşanmakta olan terörle mücadelenin hangi boyutlarda seyrettiğini bize net gösteriyor. Silahlı Kuvvetleri'miz hiç durmamış, soluksuz bir mücadeleye karşılık geliyor. Türkiye'nin içerisinde ve kenar kuşağında. Bu açıdan bakıldığı zaman tehdidin ne kadar büyük olduğunu bizlere gösteriyor. 33 bin 584… Bitti mi? Türkiye'deki ulaşmış olduğumuz nokta çok iyi. Çok zayıf bir halka kaldı.
Suriye'de 40 bin km'lik bir alanda 10 binlerce terörist var. Sayısı ile ilgili çeşitli spekülasyonlar var ama en az 130 bin olduğu ifade ediliyor. Bu teröristleri nerede, ne zaman, ne şekilde kullanacaklar en büyük soru bu.
DOSTA DÜŞMANA MESAJ
Bir anlamda caydırıcılık demek. Küresel ve bölgesel ölçekte sürekli mücadele etmiş ve kılıcı keskinleşmiş bir Silahlı Kuvvetler. Bu da dosta düşmana çok önemli mesajlar verdiğini altını çizerek söylemek gerekiyor.
Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Irak hükümeti PKK'nın varlığından rahatsızlıklarını resmi televizyondan ilk kez söyledi. Ama uygulamada Türkiye'ye ne kadar destek verdiği sorgulanması gereken bir konu.