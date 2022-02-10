Terör örgütünde büyük çöküş! Operasyonlar ne anlama geliyor?

1 Ocak'tan itibaren 18 operasyon gerçekleştirildi. 316 terörist etkisiz hale getirildi. 24 Temmuz 2015'ten bu yana 33 bin 584 terörist etkisiz hale getirildi. Kış Kartalı Harekatı ile Karacak, Sincar ve Derik'te 80'e yakın hedef vuruldu. Yerli ve milli birçok mühimmat kullanıldı ve örgüte ağır zayiat verdirildi. 1 Ocak'tan itibaren Suriye'deki harekat bölgelerine 102 taciz ve saldırı girişimi oldu. Verilen karşılıklar sonucu 272 terörist etkisiz hale getirildi. Terörden arındırılan bölgelere 1 milyondan fazla Suriyeli döndü. Terör operasyonları ne anlama geliyor? Türkiye dünyaya ne mesaj veriyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arka arkaya operasyonlarıyla terör örgütü PKK'da çöküş hız kazandı.





Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar: Çok büyük bir rakam. Yaşanmakta olan terörle mücadelenin hangi boyutlarda seyrettiğini bize net gösteriyor. Silahlı Kuvvetleri'miz hiç durmamış, soluksuz bir mücadeleye karşılık geliyor. Türkiye'nin içerisinde ve kenar kuşağında. Bu açıdan bakıldığı zaman tehdidin ne kadar büyük olduğunu bizlere gösteriyor. 33 bin 584… Bitti mi? Türkiye'deki ulaşmış olduğumuz nokta çok iyi. Çok zayıf bir halka kaldı.

Suriye'de 40 bin km'lik bir alanda 10 binlerce terörist var. Sayısı ile ilgili çeşitli spekülasyonlar var ama en az 130 bin olduğu ifade ediliyor. Bu teröristleri nerede, ne zaman, ne şekilde kullanacaklar en büyük soru bu.

DOSTA DÜŞMANA MESAJ

Bir anlamda caydırıcılık demek. Küresel ve bölgesel ölçekte sürekli mücadele etmiş ve kılıcı keskinleşmiş bir Silahlı Kuvvetler. Bu da dosta düşmana çok önemli mesajlar verdiğini altını çizerek söylemek gerekiyor.

Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Irak hükümeti PKK'nın varlığından rahatsızlıklarını resmi televizyondan ilk kez söyledi. Ama uygulamada Türkiye'ye ne kadar destek verdiği sorgulanması gereken bir konu.