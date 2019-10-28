Terör örgütü YPG Suriye'yi terk edecek mi? Örgütünün sonraki hedefi ne?

Türkiye’nin verdiği mücadelede o eli kanlı örgütü PKK/PYD, sınırımızdan uzaklaştırıp oluşturulacak güvenli bölgeyle Suriye'den gelecek olası terör tehdidini ortadan kaldırmak için Soçi'de, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan mutabakat metninden sonra teröristler Suriye’nin kuzeyine doğru çekilmeye başladı. Örgüte tanınan 150 saatlik süre işliyor. Örgüte tanınan çekilme süresi 29 Ekim akşamı da sona erecek. Peki, teröristler nereye gidiyor, giderken ne planlıyor? İşte güvenlik uzmanlarının yorumlarıyla bu soruların cevabı...