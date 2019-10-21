21 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.10.2019

Terör örgütü YPG için verilen 120 saatlik süre doluyor! İşte bölgede son durum...

Barış Pınarı Harekatı’nda kontrolün sağlandığı Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'lilerin çekilmesi sürüyor. Öte yandan Resulayn ilçe merkezini teröristlerden temizleyen Milli Suriye Ordusu askerleri Ayn İsa'ya hareketleri öncesi A Haber’e konuştu. Milli Suriye Ordusu'na Mehmetçik eşlik etti. Peki, şu ana bölgede kadar neler yaşandı? Son bilgileri bölgedeki yeni gelişmeleri için A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Barış Pınarı Harekatı'nda kontrolün sağlandığı Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'lilerin çekilmesi sürüyor. Öte yandan Resulayn ilçe merkezini teröristlerden temizleyen Milli Suriye Ordusu askerleri Ayn İsa'ya hareketleri öncesi A Haber'e konuştu. Milli Suriye Ordusu'na Mehmetçik eşlik etti. Peki, şu ana bölgede kadar neler yaşandı? Son bilgileri bölgedeki yeni gelişmeleri için A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

120 saatlik süre doluyor! Bölgede son durum ne?
120 saatlik süre doluyor! Bölgede son durum ne?
Selçuk Bayraktar Twitter'dan paylaştı: Aralıksız devam ediyor
Selçuk Bayraktar Twitter'dan paylaştı: Aralıksız devam ediyor
İşte ABD askerlerinin Suriye’den çekilme anı
İşte ABD askerlerinin Suriye’den çekilme anı
Çavuşoğlu'ndan dünyaya '35 saat' uyarısı
Çavuşoğlu'ndan dünyaya '35 saat' uyarısı
ABD'li uzman Michael Doran açık açık itiraf etti: YPG, PKK'dır biz bunu çok iyi biliyoruz!
ABD'li uzman Michael Doran açık açık itiraf etti: YPG, PKK'dır biz bunu çok iyi biliyoruz!
İşte teröristlerin üs yaptığı kilise
İşte teröristlerin üs yaptığı kilise
İşte YPG’nin Tel Abyad’daki sözde ana komuta merkezi
İşte YPG’nin Tel Abyad’daki sözde ana komuta merkezi
Bizden yer istediler vermedik vermeyeceğiz!
"Bizden yer istediler vermedik vermeyeceğiz!
Nusaybin'de HDP milletvekillerine terör tepkisi
Nusaybin'de HDP milletvekillerine terör tepkisi
Akar'dan tepki: Utanmaz ahlaksız alçaklar
Akar'dan tepki: Utanmaz ahlaksız alçaklar
YPGResulayn'dan Kızılhaç ambulansları ile kaçıyor
YPGResulayn'dan Kızılhaç ambulansları ile kaçıyor
Tel Abyad ve Hakkari'de 2 şehit
Tel Abyad ve Hakkari'de 2 şehit
Daha Fazla Video Göster