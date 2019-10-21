Terör örgütü YPG için verilen 120 saatlik süre doluyor! İşte bölgede son durum...

Barış Pınarı Harekatı’nda kontrolün sağlandığı Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'lilerin çekilmesi sürüyor. Öte yandan Resulayn ilçe merkezini teröristlerden temizleyen Milli Suriye Ordusu askerleri Ayn İsa'ya hareketleri öncesi A Haber’e konuştu. Milli Suriye Ordusu'na Mehmetçik eşlik etti. Peki, şu ana bölgede kadar neler yaşandı? Son bilgileri bölgedeki yeni gelişmeleri için A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Barış Pınarı Harekatı'nda kontrolün sağlandığı Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'lilerin çekilmesi sürüyor. Öte yandan Resulayn ilçe merkezini teröristlerden temizleyen Milli Suriye Ordusu askerleri Ayn İsa'ya hareketleri öncesi A Haber'e konuştu. Milli Suriye Ordusu'na Mehmetçik eşlik etti. Peki, şu ana bölgede kadar neler yaşandı? Son bilgileri bölgedeki yeni gelişmeleri için A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.